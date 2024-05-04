حصة الفرد من التموين بعد تطبيق منظومة صرف السلع الجديدة.. عاجل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ أول شهر مايو الجاري، تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، والتي يتم تنفيذها إلكترونيا من خلال تطبيق الاستعاضة السلعية مع منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون من مخازن الحملة لدى منافذ البقالين، والتي تتحكم في الرقابة على صرف حصة الفرد من التموين.

منظومة صرف السلع الجديدة وحصة الفرد من التموين

وشرحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، التفاصيل الكاملة لتطبيق منطومة صرف السلع الجديدة وحصة الفرد من التموين، والتي تتم حاليا من خلال تطبيق الاستعاضة السلعية لمنافذ بقالي التموين، وتشمل التفاصيل كالتالي:

يتوجه صاحب المنفذ التمويني لفرع الجملة بداية كل شهر لعمل استعاضة سلعية لنظامها الجديد كالتالي:

نسبة صرف الزيت من إجمالي مبلغ الاستعاضة 55%.

نسبة صرف السكر من إجمالي مبلغ الاستعاضة 25%.

نسبة صرف المكرونة من إجمالي مبلغ الاستعاضة 15%.

صرف سلع أخرى من القائمة بنسبة 5%.

وأوضحت المصادر، أنه إذا كان لمنفذ البقال التمويني استعاضة سلعية بقيمة 10 آلاف جنيه، يكون نصيب المنفذ التمويني من السلع كالتالي:

صرف زيت بقيمة 5500 جنيه.

صرف سكر بقيمة 2500 جنيه.

صرف مكرونة بقيمة 1500 جنيه.

صرف سلع أخرى من المتاح في مخزن الجملة بقيمة 500 جنيه.

حصة الفرد من التموين

ونوهت المصادر، أنه بمجرد صرف المنفذ نصيب حصة السلع التموينية من مخزن الجملة، يتم إدراج ما تم استلامه من سلع على سيستم ماكينات صرف السلع التموينية، من أجل الرقابة على صرف حصة الفرد من التموين والتي تشمل على التالي:

صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

صرف كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.

عدد الاستعاضة المسموح صرفها لمنافذ صرف السلع التموينية

ووفقا للقرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن عدد الاستعاضات ستكون 8 استعاضات بشرط ألا تتعدى مبلغ 4 أضعاف التأمين، فإذا كان مبلغ التأمين بقيمة 10 آلاف جنيه، فإن عدد الاستعاضات لا بد ألا تتخطى 40 ألف جنيه.

وأكدت المصادر، أن كل هذه الإجراءات ستكون في فرع الجملة فقط، وأنه لا علاقة لمكاتب التموين بصرف عدد الاستعاضات، وأن مكاتب التموين ستظل جهة إشرافية للمتابعة والإشراف على التنفيذ.