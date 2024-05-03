رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التموين» تضبط 18.8 ألف طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالجيزة

كتب:

وفاء الصعيدي
08:53 م | الجمعة 03 مايو 2024
وزير التموين

وزير التموين

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالأسواق على الأنشطة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشنت مديرية التموين بالجيزة برئاسة هالة غريب مديرة المديرية حملات على منافذ المحافظة بالاشتراك مع مديري الإدارات الداخليه والخارجية.

ضبط 18 ألفا و800 طن دقيق

وتمكنت من ضبط 18 ألفا و800 طن دقيق تجميع لدى المخابز البلدية لبيعه في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها، كما تم تحرير محاضر جنح مابين تصرف وتجميع بكمية قدرها 2736 أسطوانة منزلية زنة 12.5 كيلو جرام.

كما ⁠تم ضبط 415 بطاقة تموينية تجميع لدي مخابز بلدية وتم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، كما تم ضبط 50 طن سكر تمويني وتحرير محضر جنح تصرف في الكمية.

اقرأ المزيد:

«التموين» تعلن تفاصيل طرح 12 فرصة استثمارية في 8 محافظات بـ40 مليار جنيه

أرخص 40 جنيها عن السوق.. صرف الرنجة على بطاقة التموين بسعر مخفض

440.8 مليون جنيه موازنة العام الجديد لوزارة التموين

وزير التموين: استمرار توريد القمح المحلي خلال الإجازات الرسمية
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.