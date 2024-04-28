أرخص 40 جنيها عن السوق.. صرف الرنجة على بطاقة التموين بسعر مخفض

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من الرنجة بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، بتخفيضات 20% عن سعر كيلو الرنجة في الأسواق والمحال الخارجية، وذلك تخفيفًا عن المواطنين بمناسبة حلول عيد شم النسيم 2024.

سعر الرنجة في المجمعات الاستهلاكية

وجاء سعر كيلو الرنجة في المجمعات الاستهلاكية والتي ضختها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بسعر 160 جنيها للكيلو، مقارنة بسعر كيلو الرنجة في الأسواق والمحلات والذي يصل لـ 200 جنيه حاليا، وذلك تخفيفا على المواطنين بطرح الرنجة أرخص 40 جنيها عن السوق والسلاسل التجارية ومحال الأسماك.

شراء الرنجة بأي كمية

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه متاح شراء الرنجة بأي كمية لأي مواطن من المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، فضلا عن إتاحة صرف الرنجة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.