«المصري للفكر»: حكومة نتنياهو باتت مرفوضة.. واتجاه عام بإسرائيل لإنهاء الحرب

قالت نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر إنَّ تل أبيب تتعامل بتجاهل تام مع القانون الدولي والمجتمع الدولي أو حتى الاتفاقات التي هي جزء منها مثل اتفاقية جينيس لحماية المدنيين تتجاهلها تماماً.

إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي

وأضافت «نيرمين سعيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ إسرائيل تتعامل بفوقية، إذ أنّها ترى نفسها فوق القانون الدولي ولا يمكن أن تحاسب، موضحة أنَّ ردّ فعلها على المذكرة الجنائية الدولية كانت بنفس منطق الفوقية، بمنع الجنائية الدولية من إصدار مذكرة من الأساس بحق اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع ورئيس الأركان.

حكومة نتنياهو باتت مرفوضة

وتابعت الباحثة أنَّ بنيامين نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة أو الاتفاق إلى وقف إطلاق النار، موضحًا أنَّه استعبد وزراء من مجلس الحرب في اجتماعه الأخير، لافتة إلى أنَّ حكومة نتنياهو باتت مرفوضة وهناك تجاه عام داخل إسرائيل لإنهاء حالة الحرب.