محافظ القاهرة: 37 مركزا لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة، والبالغ عددها 37 مركزًا، لاستقبال طلبات التصالح، مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.

ملف التصالح

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة، لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

بنود التصالح

وأضاف محافظ القاهرة أنه جرى الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات.

وشدد محافظ القاهرة على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات، والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح.