«شهادة بيانات».. مستند مطلوب في كل حالات التصالح بمخالفات البناء 

تستعد الجهات المختصة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح الباب بداية من الثلاثاء المقبل، ويتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع له أو التقديم إلكترونيا.

تقديم شهادة بيانات طلب التصالح

وأكد مصدر مسئول، أن أي مواطن يرغب في التصالح سيتم مطالبته بتقديم شهادة بيانات طلب التصالح في بادئ الأمر وهي مجانية لتوضيح المعلومات الخاصة بالمخالفة، وتتضمن اسم صاحب الشأن، مقدم الطلب والصفة، عنوان المراسلات، موقع المخالفة، نوع النشاط المخالف «سكني أو تجاري»، عرض الشارع، جهة الولاية، تاريخ ارتكاب المخالفة، وصف العقار أو المنشأة.

استطلاع رأى الأملاك

وأضاف لـ«الوطن» أن شهادة البيانات تتضمن استطلاع رأي الأملاك، وكروكي للموقع، صورة فوتوغرافية للمخالفة محل التصالح، صورة فضائية، اسم جهة الولاية الموجود بها العقار أو العقار أو المنشأة، رأي الجهة في التصالح.

وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة تقوم بعمل الإحداثيات المطلوبة بشأن المخالفة وتضمينها في شهادة البيانات، ما يساهم بشكل كبير في إنجاز ملفات التصالح والبت فيها بشكل سريع.

وتشمل شهادة البيانات فقرة تؤكد أنها ليست سند ملكية ولايترتب عليها أي أثر قانوني، وعلى المواطن التوجه لجهة الولاية بالشهادة لاستطلاع رأيها، وفي حالة تجاوز قيود الارتفاع المحددة يتم استطلاع رأي الجهات المختصة.