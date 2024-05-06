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قصة وأبطال فيلم «عصابة المكس» قبل طرحه في عيد الأضحى

كتب:

سهيلة محمد
05:04 ص | الإثنين 06 مايو 2024
فيلم عصابة المكس

فيلم عصابة المكس

ينافس الفنان أحمد فهمي في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، من خلال فيلم «عصابة المكس»، الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدي.

وطرحت الشركة المنتجة، البرمو الرسمي للفيلم عبر موقع «يوتيوب»، مؤخرا، ومن المنتظر عرضه خلال منافسة عيد الأضحى المبارك 2024.

قصة فيلم «عصابة المكس»

وتدور قصة فيلم «عصابة المكس» في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.

وفيلم «عصابة المكس» من بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان. 

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