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«القاهرة الإخبارية: «حياة كريمة» تطلق قافلة محملة بـ658 طن دقيق متجهة إلى غزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:46 م | الأحد 05 مايو 2024
قوافل المساعدات الإنسانية

قوافل المساعدات الإنسانية

قال أيمن عماد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك شاحنات محملة بـ658 طنا من الدقيق، تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم، موضحًا: «هذه الشاحنات تعد أول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الرباط التركية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

الطريق الحدودي الملاصق لمنفذ رفح البري

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن آلية إنفاذ هذه المساعدات تتمثل في تدفقها من خلال الطريق الحدودي الملاصق لمنفذ رفح البري، متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم، لتخضع لعملية التدقيق والمراجعة، وحينما يسمح لها من الجانب الإسرائيلي بالمرور يتم ذلك على الفور.

آلية إنفاذ المساعدات تعد من العراقيل التي تفرضها إسرائيل

وتابع: «هذه القافلة تتكون من 29 شاحنة محملة دقيق، وتأتي في ظل المجاعة التي بدأت تتفشى في القطاع حسب التقارير الأممية، ولكن آلية إنفاذ المساعدات تعد من العراقيل التي تفرضها إسرائيل، فمنفذ كرم أبو سالم يبعد عن هذه النقطة بنحو 3 كيلومتر، وعملية التدقيق والمراجعة تستغرق وقتا طويلا».

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