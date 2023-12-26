عضو تحالف العمل الأهلي: استمرار تعبئة المساعدات الغذائية لدعم أهلنا في غزة

أكدت مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مواصلة تجهيزات قوافل المساعدات الإنسانية، الموجهة لدعم أهالي غزة، في إطار مد التحالف لجسر بري من المساعدات لحين انتهاء الأزمة.

ونشر عضو التحالف الوطني مقطع فيديو من تجهيزات القوافل اليوم، التي تحتوى على كميات كبيرة من المواد الغذائية.

أشارت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنها تمكنت من المساهمة ضمن قوافل التحالف بأكثر من 88 شاحنة حتى الآن، موجهة إلى غزة، موضحة أنها محملة بالغذاء والدواء، مؤكدة استمراها في تجهيز المساعدات حتى تتمكن من إرسال أكبر كمية من المساعدات في ظل الاحتياج الكبير لسكان قطاع غزة، لإنقاذ حياة الآلاف من الأطفال والمصابين.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نظم مطلع ديسمبر قوافل للتبرع بالدم في 16 محافظة شملت القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية ، أسوان، السويس، قنا، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ، الغربية، بني سويف، القليوبية، المنوفية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، لصالح أهالي غزة.