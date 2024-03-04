أول ظهور لـ«عيشة» حفيدة محمد صبحي.. «فولة واتقسمت نصين»

احتفل الفنان محمد صبحي بعيد ميلاده الـ76، أمس، والذي تزامن مع عيد ميلاد حفيدته «عيشة»، والذي كشف عن كواليس احتفاله معها بعيد ميلادهما في نفس اليوم، وسجل الظهور الأول لحفيدة محمد صبحي ردود فعل مميزة، خاصةً بعدما ظهرت بملامح تشبهه بشكل كبير، وانهالت التعليقات على المنشور الذي وضعه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ظهور مميز لحفيدة محمد صبحي في عيد ميلادهما.. ماذا قال عنها؟

«أسعد أيام حياتي، أنا وحفيدتي عيشة عيد ميلاد واحد يوم 3 مارس، برج الحوت»، هكذا احتفل محمد صبحي بعيد ميلاده رفقة حفيدته، واضعا فيديو لهما خلال إضاءة الشموع والغناء بهذه المناسبة السعيدة.

https://www.instagram.com/reel/C4EUUqEsDrb/?fbclid=IwAR1X1n2_92HsgOLyZ9DHYejvw8zU_nmG0PomIZvkBcBVrskl7lq3Bf_Je14

الجماهير تتفاعل مع ظهور حفيدة محمد صبحي احتفاءً بعيد ميلاده

بعد ساعات قليلة من ظهور حفيدة محمد صبحي في منشوره على انستجرام، انهالت تعليقات الإعجاب، وعلق أحد المتابعين على الشبه الذي يجمع بينهما: «عيشة جميلة ما شاء الله، شبه حضرتك ومداد نيفين الله يرحمها، كل سنة وحضرتك وحفيدتك الجميلة بخير»، فيما علق آخر: «شبهك أوي، فولة واتقسمت نصين، ربنا يسعدكوا والعمر كله في احتفالات»، وكتبت متابعة أخرى: «ما شاء الله جميلة، العمر كله سوا».