هنا الزاهد عن مشاركتها في مسلسل «يوميات ونيس»: كلنا اتربينا عليه

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، صورة للفنانة هنا الزاهد، لأول عمل فني على الشاشة وهو الجزء السادس من مسلسل «يوميات ونيس»، معلقين على التغير التام الذي حدث لشكلها منذ بدايتها حتى الآن.

هنا الزاهد تعلق على صورتها

وحرصت هنا الزاهد على الرد على جمهورها، حيث استعادت ذكرياتها مع هذا العمل الفني وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «حد بعتلي الصورة دي وبيقولي إنها منتشرة.. دي صورة ليا من مسلسل ونيس- الجزء السادس.. عمل فني عظيم كلنا اتربينا عليه ومبسوطة أوي إني كنت جزء منه».

الجزء السادس من مسلسل «يوميات ونيس» ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: محمد صبحي، وفاء صادق، هدى هاني، سامح صفوت، فادي خفاجة، ريم أحمد، جميل راتب، عبدالله مشرف، نادية عزت، عبير صلاح الدين، هنا الزاهد، سيناريو وحوار مهدي يوسف، تأليف وإخراج محمد صبحي.

فيلم «بحبك»

وكان آخر أعمال هنا الزاهد فيلم «بحبك» أمام تامر حسني والذي حققت به نجاحا كبيرا ونال إشادات النقاد والجمهور.

فيلم «بحبك» ضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وهدى المفتي، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.