بطلة مسلسل «يوميات ونيس»: «اتحجبت ومتجوزتش وهتعوض بملاك في الجنة»

سنوات طويلة مضت على مسلسل العائلة «يوميات ونيس» ولم تنسى الجماهير ملامح أبطال العمل، حتى وإن برعوا في أدوار أخرى، يظل «ونيس» مرتبطًا بأبطاله ارتباطًا وثيقا.

وخلال الساعات الماضية، تصدرت الفنانة جميلة عزيز، محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها في إحدى البرامج، عن مشوارها الفني، ووعكتها الصحية والنفسية، وكيف تغيرت وتبدل حالها، وكيف اختارت الفن قديمًا بدلا من بناء أسرة.

بطلة مسلسل «ونيس» بعد غياب.. اتحجبت ومتجوزتش وهتعوض بملاك في الجنة

وكشفت الفنانة جملية عزيز، أنها فضلت الفن لسنوات، حتى أنها خسرت فرصة تكوين أسرة وأبناء: «الفن ضيع عمري وكمان ضيع عليا إني أعمل بيت وأسرة، لكن مش ندمانة لأنه نصيب من عند ربنا، يمكن مكتوب لي عند ربنا اتجوز، ويمكن مكتوبلي يوم القيامة ارتبط بملاك، لأن اللي متجوزش في الدنيا هيتجوز أكيد في الآخرة».

المرض خلاني اتحجب

وعكة صحية شديدة تسببت في قرار حجاب جميلة عزيز، إذ أكدت أنه فور إصابتها عقب الاشتراك بمسلسلي أفراح إبليس والشوارع الخلفية، تعهدت بارتداء الحجاب: «اتعهدت بيني وبين ربنا إني اطلع من الوعكة دي واتحجب، وكانت شديدة جدًا وكنت فيها لوحدي، وتعبي النفسي أكتر من الصحي».

خطيبي سابني لما تعبت ووالدتي متوفية

وحدة شديدة تعاني منها الفنانة لمستها عقب إصابتها، إذ تخلى عنها خطيبها ومن حولها عقب الإصابة: «والدي كبير في السن، ووالدتي متوفية، لما تعبت خطيبي تخلى عني ومسألش عليا فترة مرضي، اختفى وسافر ومبقاش له وجود خالص في حياتي، اتأثرت جدًا لكن الحمد لله ربنا نور بصيرتي وعرفت إنه مش كويس».