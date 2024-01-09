«إكسترا نيوز»: دخول 168 شاحنة لغزة من معبري كرم أبو سالم ورفح

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن العريش شهدت زيارة مهمة أول أمس لوفد الكونجرس الأمريكي، وزار المستودع الاستراتيجي لصور الدعم المختلفة، وأرقام اليوم تشير إلى دخول 128 شاحنة إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم، ونحو 40 شاحنة دخلت عبر معبر رفح.

وأضاف «الغنام»، في مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن معظم هذه الشاحنات هي شاحنات تجارية، وهذا يعني أن هناك دورا للقطاع الخاص في الجانب الآخر من الصناع والتجار الفلسطينيين، يتحصلون على هذه الشاحنات، وهذه الآلية كانت تعمل قبل 7 أكتوبر الماضي، وهناك آمال كبيرة في عودة تدفق هذه الشاحنات بنفس الوتيرة.

وأشار إلى أن اليوم شهد التطبيق العملي للمنسقة الجديدة للمساعدات بناء على البيان الصادر من الأمم المتحدة، وتنفيذا للقرار الدولي الصادر من مجلس الأمن الجمعة قبل الماضية، والذي يعطيها صلاحيات كبيرة في المساعدة لإحداث طفرة لدخول المساعدات، في ضوء التقارير التي تتحدث بأن الفلسطينيين هم على شفا مجاعة.