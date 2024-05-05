خبير علاقات دولية يوضح أهمية زيارة الرئيس الصيني إلى فرنسا

قال خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي، إنّ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فرنسا، من الزيارات المهمة باعتبار أن الصين هي العملاق الاقتصادي والقوة الاستراتيجية الصاعدة، لافتًا إلى أنه برغم كل الإجراءات التي تُتخذ من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين، إلا أنهم غير قادرين على الحد من القوة الاقتصادية الصينية.

جولة الرئيس الصيني إلى فرنسا

ولفت خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي ياسر عبد الستار، أنّ أوروبا الأن تابعة للإدارة الأمريكية سياسيًا واستراتيجيًا واقتصاديًا، متسائلًا: «هل تستطيع فرنسا أن يكون لها سياسة مُخالفة عن النهج الأمريكي تجاه التعامل مع الصين على الرغم من الصعوبات؟».

فرنسا ليست الدولة العظمى التي كنا نعرفها

وتابع: «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم ينجح في معظم جولاته في الدول الآخرى، وكل ما تقوم به باريس هو طموحات وأماني لا يوجد ما يدعمها من أوراق قوية».

وواصل: «فرنسا ليست فرنسا العظمى التي كنا نعرفها، ولا يميزها سوى أنها الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تمتلك السلاح النووي».