انهيار أرضي يؤدي إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص في الصين (فيديو)

كشفت وسائل إعلام أجنبية، اليوم، تفاصيل انهيار طريق سريع في مقاطعة قوانجدونج الصينية، والذي تسبب في هبوط المركبات، وقتل 36 شخصا، بينما أصيب 30 آخرون، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

أمطار غزيرة في الصين

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الانهيار ناجم عن هطول أمطار غزيرة، وقع في حوالي الساعة 2:10 من صباح يوم الأربعاء على طريق ميتشو دابو السريع، مضيفة أن القسم المنهار يبلغ طوله 17.9 مترًا، وتسبب في هبوط 23 مركبة.

Meizhou هي إحدى المناطق في قوانجدونج جنوب الصين تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة، منذ أواخر أبريل، وتسببت في انهيارات طينية خطيرة، وغمرت المنازل ودمرت الجسور.

الطقس الممطر

دعا الرئيس شي جين بينج إلى بذل أقصى الجهود، لإنقاذ الأرواح، والقضاء على المخاطر، مع استمرار الطقس الممطر في المنطقة، وفقًا لتقرير شينخوا.

وأضاف التقرير أنه جرى إرسال فرق عمل من الحكومتين المركزية والمحلية لأعمال الإنقاذ.