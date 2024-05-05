هيئة الدواء تحذر من مرطب شهير للجلد موجود بالأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من المستحضر الحيوي Bepanthen والذي يستخدم كمرطب للجلد، وقالت هيئة الدواء إن سبب التحذير من هذا المستحضر هو أن هناك احتمالية لوجود عبوات منه مجهولة المصدر بناء على إفادة الشركة صاحبة المستحضر، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد العبوات من قبل مفتشي هيئة الدواء.

كيفية معرفة العبوات المقلدة

وأكدت هيئة الدواء، إن هناك متابعة مستمرة من قبل مفتشي هيئة الدواء للصنف والعمل على توعية المواطنين بشأن هذا المستحضر، لافتة إلى أنه شهير ويتم استخدامه لترطيب الجلد وعلاج التشققات.

وطالبت هيئة الدواء، المواطنين في حال الشك في المستحضر الحيوي بالرجوع إلى الهيئة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

طريقة معرفة العبوات المقلدة من المستحضر الشهير

وأوضحت الهيئة كيفية معرفة العبوات المقلدة وجاءت على النحو التالي:

- العبوات المقلدة الأنبوبة المستخدمة ليست ألومنيوم.

- لا يوجد غطاء ألومنيوم وذلك على خلاف العبوة الأصلية.

- غطاء العبوة دون أي تعريجات وأملس وذلك على خلاف العبوة الأصلية.

الحملات التفتيشية على الصيدليات

وأكدت هيئة الدواء، أنها تعكف على القيام بعدد كبير من الحملات التفتيشية بين الفترة والأخرى في عدد كبير من الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية من مطلق حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.