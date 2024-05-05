تحذير رسمي من «الصحة».. 6 أعراض قد تسبب العقم لدى السيدات

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة للسيدات، بشأن ظهور أعراض تسبب العقم، موضحة أنه في حال ظهورها لا بد من زيارة الطبيب المختص، لتقديم الرعاية الطبية المناسبة للحالة المرضية.

أعراض إذا ظهرت على السيدة تشير إلى التعرض للعقم

وجاءت الأعراض التي حددتها وزارة الصحة على النحو التالي:

ألم أثناء الدورة الشهرية، آلام الحوض المزمنة، آلام في أثناء أو بعد الاتصال الجنسي، حركات الأمعاء المؤلمة، تبول مؤلم، انتفاخ البطن والغثيان.

الاكتشاف المكبر للأمراض يساهم في رفع معدلات الشفاء

وأشارت وزارة الصحة في تقرير توعوي لها، إلى أهمية الكشف المبكر عن الأمراض سواء المعدية وغير المعدية، موضحة أن الاكتشاف المبكر للأمراض يساهم في رفع معدلات الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 90%.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن في حال الطوارئ، لافتة إلى تعزيز الخط الساخن للعمل على الرد السريع وتقديم الرعاية الصحية العاجلة والعمل على حل كافة المعوقات الصحية للمواطن.