تدريب طلاب «آثار ولغات مطروح» على تقنيات العمل الأثري تحت الماء

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، انتهاء الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الآثار واللغات للطلاب، على أحدث تقنيات الإرشاد واللغات بالمتاحف، تحت عنوان «الآثار البحرية وأساسيات العمل الأثري تحت الماء»، بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار الغارقة، والإدارة العامة للوعي الأثري، ووحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، وقطاع المتاحف متمثلًا في متحف الإسكندرية القومي.

زيادة الوعي الأثري للطلاب

وقال رئيس جامعة مطروح، اليوم، إن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية زيادة الوعي الأثري لدى الطلاب من خلال أساتذة متخصصين من إدارة الوعي الأثري بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، مؤكدًا حرص الجامعة على إضافة خبرات ومهارات جديدة طلابها.

الحفاظ على التراث البحري

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن الدورة التدريبية استهدفت أيضا الحفاظ على التراث البحري، ونشر الوعي بأهمية الآثار الغارقة في البحر، وتعزيز الجهود للحفاظ عليها من التلف، واكتساب مهارات جديدة في مجال الآثار البحرية، وتنمية السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على المواقع الأثرية البحرية، وجذب المزيد من الزوار، والتعريف بأساليب التنقيب والحفر في المواقع الأثرية البحرية، وخلق فرص الاستثمار في مجال السياحة البحرية الأثرية، وتبادل الخبرات بين المختصين من مختلف الدول، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالحفاظ على الآثار البحرية، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال السياحة البحرية الأثرية.

تاريخ التراث الثقافي المغمور بالمياه

من جانبه، أكد الدكتور محمد جابر مغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، جهود جميع القائمين على الدورة التدريبية والمشاركين بها، موضحًا أن الدورة تضمنت عددًا من المحاضرات منها «التعريف بالآثار البحرية وتاريخ التراث الثقافي المغمور بالمياه»، و«تقنيات المسح الأثري والأجهزة المستخدمة»، و«طرق المسح المرئي واستكشاف المواقع الأثرية المغمورة بالمياه».

كما تضمنت «أعمال التنقيب والتوثيق الأثري تحت الماء»، و«مواقع الآثار الغارقة في مصر» و«مخاطر العمل الأثري تحت الماء»، وجرى عرض فيديوهات توضيحية لمهارات الغوص، وكذلك تدريبًا عمليًا على استخدام معدات الغوص، وتدريبًا ميدانيًا على أساسيات العمل الأثري تحت الماء.

وفي نهاية التدريب تم تسلم شهادات للطلاب الذين اجتازوا الدورة التدريبية.