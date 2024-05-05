«رواد المحافظات الحدودية» بوزارة الشباب والرياضة يكرم العمال بمطروح

نظم كيان شباب رواد المحافظات الحدودية بمطروح، التابع لوزارة الشباب والرياضة، برئاسة وليد فهمي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، احتفالية تحت شعار «تكريم العمال البواسل»، بحضور النائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب.

وشارك في الاحتفالية، اليوم، الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والمهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نجلاء البلشي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والأمين العام للكيان بمطروح، مبروك يادم القناشي، وذلك بمقر القاعة الكبرى بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

تكريم العمال في المصالح الحكومية

وجرى خلال الفعاليات تكريم عدد من العمال بالمصالح الحكومية المختلفة «جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، مجلس مدينة مرسى مطروح، التنمية المستدامة، مديرية التموين والصحة، قصر الثقافة، الشباب والرياضة»، اعترافًا بالجهود المبذولة من قبلهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية بالمنطقة.

دور العمال في تحقيق التقدم والازدهار

وأعربت النائبة سحر عيد، عن تقديرها وامتنانها للعاملين ودورهم الحيوي في تحقيق التقدم والازدهار في المحافظة، وشددت على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وتحفيزية تعكس قيمة العمال وتشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم في خدمة المجتمع.

من جانبه، أكد مبروك يادم القناشي، الأمين العام لكيان شباب رواد المحافظات الحدودية، عن فخره بالعاملين، وأشاد بالجهود التي يبذلونها في سبيل تطوير المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الكيانات الشبابية الذراع الأيمن لوزارة الشباب

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن الكيانات الشبابية أصبحت الذراع الأيمن للوزارة في جميع المحافل والمؤتمرات والمناسبات والتكريمات التي تهم المواطن في مطروح، وأشاد بالدور الذي يقوم به كيان رواد المحافظات الحدودية في الفترة الحالية من خلال احتفالية أبريل والمراجعات النهائية لطلاب مطروح.

تعزيز روح العمل

ولفت صالح العشيبي الأمين العام المساعد للكيان، إلى أن هذا التكريم يعد جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها كيان رواد المحافظات الحدودية بمطروح لتعزيز روح العمل وتكريم العاملين في المجالات المختلفة، وتشجيعهم على مواصلة العطاء والتفاني لخدمة المجتمع.