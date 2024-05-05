أسعار دخول المتاحف والمناطق الأثرية في إجازة عيد العمال وشم النسيم

على الرغم من ارتباط عيد شم النسيم؛ بحب المصريين للذهاب إلى الحدائق والمتنزهات وتناول المأكولات المرتبطة بتلك المناسبة، إلا أنّ هناك أشخاص يحبون استغلال فترة الإجازة في زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف التي تفتح أبوابها أمام الزائرين في الأعياد والمناسبات كافة، مثل متحف الحضارة أو المتحف المصري الكبير.

ونستعرض في التقرير التالي، أسعار دخول الأماكن الأثرية والمتاحف ، وفق ما أعلنته وزارة السياحة والآثار كما يلي:

أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير

ووفقًا للمعلن من وزارة السياحة عن أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير، تأتي كالتالي:

- الأفراد فوق 21 سنة بـ150 جنيهًا.

- الأفراد من 6 إلى 21 سنة بـ75 جنيهًا.

- الطلاب حتى 30 سنة بـ75 جنيهًا.

- كبار السن فوق 60 سنة بـ75 جنيهًا.

- الدخول مجانا للأطفال حتى 6 سنوات.

أسعار دخول المتحف القومي للحضارة للمصريين

- سعر زيارة المتحف القومي للحضارة 80 جنيها.

- وسعر دخول الطلبة 40 جنيها.

وتتيح التذكرة زيارة قاعات المتحف الرئيسية مثل «قاعة المومياوات الملكية - النسيج المصري- المصبغة الأثرية».

أسعار دخول المناطق الأثرية بالأقصر للمصريين

- تذكرة زيارة طريق الكباش، ومعابد الكرنك 230 جنيهًا.

- معبد الأقصر وطريق الكباش 200 جنيه.

- تذكرة دخول مقابر وادي الملوك 300 جنيه.

- تذكرة زيارة معبد الدير البحري 180 جنيهًا.

- تذكرة دخول مقبرة توت عنخ آمون 250 جنيهًا.