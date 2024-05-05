وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى القنايات المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

جاهزية الخدمات الطبية بمستشفى القنايات

وزار وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، والذي تم التشغيل التجريبي له منذ عدة أشهر بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون و150 ألف جنيه، دعما من ميزانية المديرية، واطمأن على تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمات، والتدريب الجيد لهيئة التمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية.

إجراء جلسات الغسيل الكلوي

كما تفقد الدكتور مسعود قسم الكلى الصناعي، واستمع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

ومر وكيل الوزارة بالعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لـ13 سريرا وبها 12 حالة مرضية، متابعاً أداء عمل الصيدلة الإكلينيكية بها، ودورهم الهام في تحديد جرعات العلاج المناسبة لكل حالة، والتخفيف من معاناة المرضى، وناظر السجلات الطبية، للتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتقديم العلاج وفقاً للتشخيص الطبي والبروتوكولات المحددة لكل حالة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وفي نهاية جولته، تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قسم العناية المركزة للأطفال، والتي تسع لعدد 9 أسرة وبها 5 حالات، مطمئناً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال.