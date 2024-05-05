«الصحة» تكشف شروط التقديم في مسابقة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، تفاصيل مسابقة شبابية على مستوى الجامعات المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان، للبحث عن دراسة أعمق وحلول لمشكلات مثل تنظيم الأسرة.

طلاق النسخة الثالثة من المسابقة

وقال نائب وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، إنه تم إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، بهدف إيجاد أفكار جديدة للتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية وبعض القضايا الأخرى.

وأضاف قائلًا: «في هذه المسابقة نستهدف مجموعة مهمة جدًا في المجتمع، لهم تأثير داخل وخارج الجامعة، ويمتلكون قدرات ابتكارية مهمة، ويأتى ذلك بعد التدريب».

وتابع: «نقوم بإعداد تدريب للطلاب، وحتى يتم قبولهم لابد وأن يكون لديهم فكرة مختلفة للتواصل المجتمعي أو استخدام التكنولوجيا للتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية والقضايا الأخرى، وأن يكون للطالب سابقة أعمال مثل التطوع».