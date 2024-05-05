«القاهرة الإخبارية»: تعميق عملية إسرائيل العسكرية بغزة سيؤدي لانهيار منظومة الصحة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في رفح الفلسطينية، إن مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، استقبل شهيدا وعددة من المصابين، عقب شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها باتجاه منطقة طريق «المصدر» في المنطقة الشرقية للمحافظة.

الطائرات الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الإسرائيلية لا زالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة بشكل عام، وتكثف غاراتها باتجاه مناطق متعددة في القطاع.

وأوضح مراسل القناة، أن المستشفيات في قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان، تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وبشكل مباشر، استهدف المستشفيات والمرافق والطواقم الطبية، ولم يتبق من هذه المستشفيات سوى 3 تقع في الوسط والجنوب، وفي حال نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بعملية عسكرية تجاه رفح الفلسطينية فإنه سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، وأي تعميق في العملية العسكرية الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار تام في المنظومة الصحية بغزة.

قصف عنيف في المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية

ولفت بشير جبر، إلى أن المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية لا زالت تشهد قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية، وقد تحمل الساعات المقبلة المزيد من الأخبار، خاصة أنه من المنتظر أن يكون اجتماع «الكابينيت» الإسرائيلي مساء اليوم.