«الصحة» تحذر من مخاطر عدم تطعيم الأطفال ضد الحصبة.. مضاعفات قد تصل إلى الوفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضرورة تطعيم جميع الأطفال ضد الحصبة، مؤكدة أن هذا المرض ليس مجرد طفح جلدي بسيط كما يعتقد البعض، بل يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وفي بيان رسمي، شددت وزارة الصحة على أهمية تطعيم الأطفال ضد الحصبة في أقرب وقت ممكن.

خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية في نوفمبر 2022

وأشارت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية في نوفمبر 2022، موضحة أن التطعميات تساعد في الحفاظ على خلو مصر خالية من هذه الأمراض، والتطعيم يعمل على تعزيز الجهاز المناعى للجسم.

التوجيه الى أقرب وحدة صحية للحصول على التطعيمات

وطالبت وزارة الصحة والسكان ضرورة التواصل مع الوزارة، لمعرفة جدول التطعيمات الروتينة والتوجيه إلى أقرب وحدة صحية للحصول على التطعيمات فى مواعيدها، مشيرة إلى أنه في حال التأخير على ميعاد التطعيم يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير التطعيم للطفل لتعزيز الجهاز المناعي له، موضحة أن الوحدات الصحية تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وجاء جدول تطعميات الأطفال على النحو التالي: