مصطفى بكري لـ قصواء الخلالي: الجماعات الإرهابية تقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس السيسي تبنى مشروع التنمية، وأنقذنا من مآزق ومشكلات كثيرة جدا، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى لضرب أي كيان، وتقود حملة لتشويهه.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن التاريخ لو كتب كتبا كثيرة عن الرئيس السيسي، لن يستطيع أن يوفيه حقه، والله حبانا بهذا القائد الوطني.

وأكمل أن الرئيس السيسي، هو من تصدى مع القوات المسلحة من دخول البلاد في حرب أهلية، ولا أحد يزايد على وطنيته، ومواقفه العملية سيسجلها التاريخ، موضحا أن السيسي قبل بالضغط الشعبي قيادة البلاد وتحمل المسؤولية، ولم يسعى لأي منصب، فهو الأكثر حرصا على وطنه، ويدرك تماما مسؤولية الجيش والشرطة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي لن يسمح بإثارة الفتن وإقامة المليشيات، مثلما يدعي البعض حول اتحاد القبائل العربية.