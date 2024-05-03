مصطفى بكري يكشف أهداف اتحاد القبائل العربية (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أهداف اتحاد القبائل العربية، موضحًا أن هناك العديد من الطلبات والمبادرات التنموية التي يتلقاها الاتحاد من كافة المؤسسات.

اتحاد القبائل العربية يخدم أهداف الدولة

وأضاف «بكري» خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن اتحاد القبائل العربية يخدم أهداف الدولة ومبادرات الرئيس السيسي، ودعم جهود الدولة في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون مع الدولة وتعزيز مكانة المواطن.

وتابع: «من أبرز أهداف الاتحاد وضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الاتحاد، التعاون بين مختلف القبائل العربية، العمل على تعزيز وحدة القبائل من أهم أهداف الاتحاد».

وأوضح بكري، أن هناك العديد من الحملات المغرضة التي تهاجم اتحاد القبائل العربية، لافتًا إلى اتحاد القبائل سيكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية في مصر، وخلق فرص عمل للشباب في كافة التخصصات.