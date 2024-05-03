مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملة ممنهجة ضد اتحاد القبائل العربية، موضحا: «الاتحاد متواجد منذ 15 سنة، وهدفة تعزيز الوحدة الوطنية في إطار شعبي يضم أبناء القبائل على مستوى الدولة؛ لمواجهة التهديدات التي تهدد أمننا القومي، وتوحيد الجهود والصف، وتعزيز قيم القبائل لتحقيق التنمية الشاملة، وخدمة أهداف القبائل في دعمها للرئيس السيسي»، مؤكدا أنه سيؤسس وفق قانون تنظيم العمل الأهلي.

مصطفى بكري: اتحاد القبائل يضم لجانا نوعية وفروعا بالمحافظات

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن اتحاد القبائل سيضم لجانا نوعية وفروعا بالمحافظات، تكون حلقة وصل بالأجهزة التنفيذية والتشريعية.

وأشار «بكري» إلى أن هناك لجنة للإعلام، ستتبنى تنظيم وتسويق أنشطة الاتحاد، والتواصل مع مؤسسات الإعلام، وهناك لجنة العلاقات الخارجية للتواصل مع دول الجوار العربي، واللجنة الاجتماعية للاهتمام بمفهوم التكافل المجتمعي والمسؤولية المجتمعية، وبناء الوعي بين أبناء القبائل، ويضم أفرادا تتواصل مع مؤسسات العمل الأهلي والجمعيات المجتمعية.

تكريم أبطال لعبة الجودو بمبلغ تخطى مليون جنيه

ونوه الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن «اتحاد القبائل كرم أبطال لعبة الجودو بمبلغ تخطى مليون جنيه، وكان هناك توجيه من المهندس إبراهيم العرجاني بدعم المواهب، زيادة على وجود أقسام تنموية في الصناعة والتجارة والزراعة».

وشدد على أن الاتحاد سيكون جمعية وفق قانون الجمعيات الأهلية، وهو كيان أهلي اجتماعي تعاوني؛ بهدف تنمية المجتمعات ومواجهة التطرف ودعم الدولة في كل المجالات، متابعا: «الجماعات الإرهابية جن جنونها بسبب التنمية التي تحدث في سيناء».