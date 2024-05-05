تفاصيل استهداف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ آخر الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي كان في اتجاه مجموعة من الأراضي الزراعية الواقعة جنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

تطور الأحداث في قطاع غزة

وأضاف «جبر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، مقدم «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلا: «نفس المنطقة مازالت تشهد قصفا مدفعيا من المدفعية الإسرائيلية وإطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية».

استهداف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة

وتابع: «قوات الاحتلال استهدفت محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة والمتوقفة عن العمل منذ اليوم الأول للعدوان، وأدى استهداف محيط الشركة إلى تقطيع الكابلات والوصلات وتدمير كل الأعمدة المحيطة بهذه المنطقة مما يساهم في تدمير المحطة وعدم قدرتها على العمل حتى لو توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».