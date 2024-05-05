«المصري للفكر والدراسات»: الجهود المصرية أظهرت بشاعة ما يحدث في غزة

أكدت نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ كلمة وزير الخارجية، سامح شكري، بالدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى في بانجول، هي استمرار للجهود المصرية لكشف الوضع المأسوي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني أمام العالم، وإظهار بشاعة ما يحدث في قطاع غزة.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي ياسر عبد الستار، أنّ الدولة المصرية تحمل على كاهلها القضية الفلسطينية، حيث كان لها أدورًا مختلفة في محاولات إيجاد حل الدولتين.

جهود مصر بعد أحداث 7 أكتوبر

وأشارت إلى أنّه من بعد أحداث 7 أكتوبر، شاهدنا جهود مصر الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، من خلال عقد مؤتمرات في القاهرة، وزيارات من أجل الحصول على هدنة، إضافة إلى دور المجتمع المدني في عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة المصرية، والمشاركة فيها عن طريق التبرع بالمال والوقت والمواد الغذائية، وأيضا توثيق الجرائم التي تحدث لأهل غزة.