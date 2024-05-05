«الإسكان»: فرص واعدة للاستثمار وخلق وظائف في مدن الجيل الرابع

أكّد المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خطة الدولة لتنمية المدن الجديدة خاصة مدن الجيل الرابع، وتصميمها على نحو يدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل.

إصدار 98 قرارًا وزاريًا خاص بالمدن السكنية

وأوضح أنّ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أكد في بيان، إصدار 98 قرارًا وزاريًا لاعتماد تصميمات عمرانية في المدن الجديدة، وذلك منذ شهر يناير حتى شهر مايو الحالي، مشيرًا أنّ هذه القرارات هي تنموية لتخصيص قطع أراضي وتقسمها، واعتمادات مخططات عمرانية بمساحات كبيرة في المدن الجديدة، التي من شأنها أن تدعم فرص العمل والاستثمار.

4000 فدان في المدن الجديدة خلال 4 أشهر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المُذاع على شاشة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أنّ المساحات التي جرى اعمادها في الـ4 أشهر الأخيرة، أكثر من 4000 فدان في المدن الجديدة، منها 1500 فدان للأنشطة التي تساعد على نمو هذه المدن وتوفير فرص عمل.

وتابع، أنّ عامل الجذب لهذه المدن، هو توافر فرص العمل والخدمات الحكومية والتجارية، بجانب فرص التعليم وإنشاء المدارس بجميع مراحلها، مواصلا: «أي رب أسرة أو شاب، بيفكر أول شيء في وجود الطرق والمواصلات العامة، وده تم توفيره بالفعل لربط المدينة بكل المدن الأخرى».