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«الإسكان»: استصدار 98 قرارا وزاريا لاعتماد تصميمات عمرانية في المدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | الأحد 05 مايو 2024
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنّ قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهم منذ أول يناير 2024 وحتى الآن، في استصدار 98 قرارا وزاريا لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية «عمرانية، وخدمية» تُقام على مساحة إجمالية 4232 فدانا بالمدن الجديدة، بينها 19 مشروعا في مدن الجيل الرابع بمساحة 1557 فدانا.

وأوضح الجزار، أنّ قطاع التخطيط والمشروعات في الهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة، مؤكدا أنّ تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطا متنوعة من الوحدات السكنية والخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنّه خلال شهر أبريل فقط ورغم انخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، تم استصدار 29 قرارا وزاريا بمساحة 1754 فدانا، منها 9 قرارات بالحزام الأخضر بمساحة 27 فدانا، وقرار بالساحل الشمالي بمساحة 128 فدانا، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع بمساحة 252 فدانا، إضافة إلى 15 قرارا بمدن مختلفة بمساحة 1347 فدانا.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.