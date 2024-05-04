تقرير تلفزيوني: طفرة غير مسبوقة في مشروعات الإسكان بسيناء (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «طفرة غير مسبوقة في مشروعات الإسكان بسيناء».

وذكر التقرير، أن القيادة السياسية وجهت في 30 يونيو 2014 بتنفيذ 460 مشروعا في كل مجالات التنمية في ربوع سيناء، وانطلق أضخم المشروعات القومية في تاريخ مصر على أرض الفيروز.

إنشاء 32 ألف وحدة سكنية في الإسماعيلية الجديدة

وفي مجال المدن السكنية، تحديدا الإسكان الاجتماعي، تم تنفيذ 30 مشروعا، وجاري تنفيذ 4 مشروعات و4 مخططات، من بينها إنشاء 2010 عمارة و370 فيلا بأكثر من 32 ألف وحدة في مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وشهدت سيناء تنفيذ نوادي رياضية واجتماعية على مساحة 2828 فدانا، وفي مدينة رفح الجديدة جرى إنشاء 850 عمارة بإجمالي 13600 وحدة سكنية و808 عمارات بمسطح 120 مترا مربعا للوحدة السكنية، و42 عمارة، مبسطح 90 مترا مربعا للمرأة المعيلة.

تدشين منطقة للخدمات المركزية

وفي سيناء أيضا، جرى تدشين منطقة للخدمات المركزية لتشمل سنترالا وحضانة ومدرسة مكونة من 12 فصلا وسوقا تجاريا ومخبزا ومكتب بريد ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومسجد يسع 200 مصلٍ وكنيسة ونادٍ.