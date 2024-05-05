تطل على الأهرامات.. «الإسكان» تطرح 1000 شقة كاملة التشطيب وبالتقسيط

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، خلال الأسبوع الجاري، لفتح باب الحجز أمام المواطنين الراغبين في امتلاك شقة سكنية بالتقسط المريح، ضمن شقق مشروع الإسكان المتميز، ضمن طرح حوالي 984 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتطل على الأهرامات.

تفاصيل شقق حدائق أكتوبر

وقال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان لـ«الوطن»، إن شقق حدائق أكتوبر بمشروع فالي تاورز، والمزمع فتح باب الحجز خلال أيام قليلة، تتمتع بالمميزات الآتية:

- مقدم السداد 150 ألف جنيه.

- مدة السداد تصل لـ7 سنوات.

- سداد 10% فقط من ثمن الشقة عند الاستلام.

- نظام الدفع على أقساط ربع سنوية كل 3 شهور.

- المساحات تتراوح من 95 إلى 100 متر.

- سعر المتر يصل لـ15 ألف جنيه.

- الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فوز تسلمها.

- تشطيب الشقق وفقًا للطرازالمتميز.

- الشقق تتمتع برؤية مميزة.

موقع شقق الإسكان المتميز بحدائق أكتوبر

- تطل على الأهرامات مباشرة.

- تتميز المنطقة بالمساحات الخضراء.

- تقع عمارات المشروع بالقرب من المتحف المصري.

- تتكون العمارات من دور أرضي و9 أدوار علوية.