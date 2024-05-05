نجل الطبلاوي: والدي كان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم (فيديو)

قال إبراهيم نجل القارئ الراحل محمد الطبلاوي، إنّ الأسرة تجمعت اليوم في الذكرى الرابعة لرحيل والده بجوار مدفنه، لقراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأوضح نجل «الطبلاوي»، خلال برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «أبرز صفة كانت عند والدي هىيالتواضع والطيبة والحنية، وكان بيعلمنا حب الناس ورعاية بعضنا بعضا، وكان أبًا بمعنى الكلمة».

مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم

وتابع: «أهم وصايا والدي لدينا إننا نتعامل الناس بالتواضع، وتقوى الله، فالوالد كان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم، ونحن نجتهد لنكون مثله».

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