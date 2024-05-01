«البيت» على قناة «الناس» يستضيف نماذج نحجت في مشروعات صغيرة

استضافت الإعلامية مروة شتلة، مذيعة قناة الناس، نموذجين من الشباب المكافح الذي بدأ العمل من الصفر، وحقق نجاحا كبيرا في مجال عمله، وهما انتصار مصطفى، عاملة في مجال صناعة المشغولات، وهاني فؤاد صانع جلود.

وقال هاني فؤاد، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «تركت مجال المحاسبة، ولجأت إلى صناعة الجلود اليدوية، وسافرت إلى شرم الشيخ، وفتحت محل لبيع المشغولات الجلدية، إلى الأجانب، وابتكرت في الصناعة وشغل الهاند ميد».

وقالت انتصار محمود: «لدي هواية لـ صناعة المشغولات والتطريز منذ كنت في سن 10 سنين، حتى دراستي كانت متعلقة بالأمر، وتخرجت وعملت مدرسة في مدرسة فنية، وبعدها لجأت لعمل مشروع خاص بي، واليوم أعمل فيه مع أولادي وتركت الوظيفة».