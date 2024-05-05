 أستاذ علوم سياسية: أمريكا تدعم جهود مصر في مفاوضات هدنة غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن استمرار المفاوضات بشأن الحرب في غزة والوصول لاتفاق لهدنة في القاهرة، تمضي بصورة جيدة.

وبيّن أنّ الوسيط المصري يبذل جهودًا كبيرة في هذا التوقيت؛ لحدوث اتفاق مباشر، مشددًا على أن الجانب الأمريكي يدعم التحرك المصري.

نتنياهو يعاني من ضغوط كثيرة

وأوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن الجانب الإسرائيلي يسعى للوصول لأقصى أهداف محققه له من هذه المفاوضات، مؤكدًا أن هناك ضغوطات يعاني منه نتنياهو خلال الفترة الحالية سواء من الداخلي الإسرائيلي أو من جانب أمريكا.

وأشار إلى أن التصعيد الإعلامي من إسرائيل، يهدف إلى تحسين شروط التفاوض مع الفصائل الفلسطينية.

وشدد على أن نتنياهو يقع تحت ضغوطات كثيرة داخلية وأمريكية، مؤكدًا أن هناك مفاوضات كثيرة لدعم المفاوض المصري، وهو يقدم فرصة للطرفين، منوهًا بأن القاهرة تقدم خيارتها وحلولها والضغط على الطرفين، وحماس لها حساباتها وتطلب الإجابة على سؤال متعلق بعودة النازحين.