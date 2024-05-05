مراسلة «القاهرة الإخبارية»: بن غفير يطالب نتنياهو باقتحام فوري لرفح الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إنه بدأت تتوالى التصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين تعقيبًا على حادث معبر «كرم أبو سالم»، إذ صرح عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان أنه يجب إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة فورًا، ويقصد بذلك عدم إدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية.

رسالة بن غفير إلى نتنياهو

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وجه رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إنه ينبغي الدخول إلى رفح الفلسطينية فورا، كما قالت وزيرة الاستيطان إنه يجب العمل الفوري على الدخول البري إلى رفح الفلسطينية.

وتابعت: «ربما هذه الحادثة سيتخذ منها أعضاء الكنيست أو الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا سببا وذريعة للبدء ولحث نتنياهو على الدخول البري العسكري لرفح الفلسطينية، خاصة أن هناك قدرات عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية قادرة أن تضرب إسرائيل في عقر دارها وأن تضربها في الأماكن التي كانت قد أعلنت أنها منطقة عسكرية مغلقة».

إقامة منطقة عازلة

وواصلت: «تم البدء بالفعل في إقامة جدار أمني بمستوطنات غلاف غزة وبدء إقامة منطقة عازلة خوفا من أن يشكل قطاع غزة ككل خطرا يهدد هذه مستوطنات لإعادة المستوطنين الذين أجلوا 7 أكتوبر».