باحث في الشأن الإسرائيلي: مؤشرات إيجابية عديدة لمفاوضات القاهرة

أكد الدكتور صبحي عسيلة، باحث متخصص في الشئون الإسرائيلية، أن التردد من الجانبين بشأن إتمام المفاوضات وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، مشددًا على أن حماس تبدو أنها مترددة وإسرائيل تحاول أن تضع حماس في الزاوية، موضحًا أن كل طرف يحاول أن يؤمن قدر كاف من المكاسب النظرية أمام شعبه ومناصرية على أجسام شهداء الشعب الفلسطيني.

نتنياهو يزايد على حماس

وأشار «عسيلة»، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزايد على حماس ويؤكد استمرار الحرب بعد تحرير المحتجزين، وحماس أدخلت ضرورة التأكد من جدية تصريحات نتنياهو بأن الحرب مستمرة حتى لو تم التوصل لاتفاق وحماس تريد أن تتأكد من عدم استمرار عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأوضح أننا أمام مشهد طرفيه لديهما كثير من التردد رغم وجود المؤشرات الإيجابية، موضحًا أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة لمفاوضات القاهرة وتتناول هذه الأمر بجدية وهو ما جاء على لسان مصادر مصرية، مؤكدًا أن حماس مازال لديها أوراق قوة وهو وجود محتجزين والعسكريين منهم بالأخص.

وأضاف أن نتنياهو يسيطر عليه حالة جنونية منذ السابع من أكتوبر، وهذا ما جعل الثقة مفقودة من المجتمع الدولي في نتيناهو ويتعامل بجنون وحماس لا تضمن رد فعله ولذلك تريد الحصول على كل الضمانات والالتزام بالاتفاق، مشددًا على أن إسرائيل تريد الحصول على أية معلومات تخص المحتجزين الأحياء والأموات والعدد الكامل للمحتجزين لدى حماس.

إسرائيل تتفاوض على المحتجزين

وتابع: «إسرائيل تتفاوض على المحتجزين الأحياء ورفات الموتى أيضًا، ويجب الالتفات إلى إعلان حماس المتكرر بشأن وفاة بعض المحتجزين».