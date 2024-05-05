متطرف حتى في الحوادث.. 76 مخالفة مرورية ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي

مخالفات عديدة سُجلت ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المعروف بتطرفه ضد الفلسطينيين، خاصة أنَّه ينتمي لليمين الإسرائيلي المتطرف ولكن اللافت في الأمر أنَّه متطرف حتى في الحصول على مخالفات السير، وذلك وفق ما كشفته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في نسختها الإنجليزية.

مخالفات سير بالجملة

ولـ«بن غفير» ماض مليء بمخالفات السير، بدأ يقود سيارة في عام 2000 وسجلت ضده 76 مخالفة سير، وفي عام 2013، رفعت دعوى لعدم امتثاله لدورة وقائية، وسحبت رخصته سابقًا بسبب هذه المخالفات المستمرة.

حوادث لا تنتهي

في سبتمبر 2023، تجاوز سائقه الإشارة الحمراء، فاصطدم بسيارة كان بداخلها والدان و3 أطفال، وفي أبريل 2024 انقلبت سيارة بن غفير وتعرض لإصابات بسبب تجاوزه الإشارة الحمراء.

من هو بن غفير؟

بن غفير مولود في 6 مايو 1976، ويشغل منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي منذ 29 ديسمبر 2022 وانتخاب لأول مرة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عام 2021 ويعمل في المحاماة، وتقدم ضده 50 لائحة اتهام، 8 منها جنائية بجانب دعاوي أخرى بتهمة أعمال الشغب والإخلال بعمل الشرطة.

متطرف منذ الصغر ورفض الجيش تجنيده

بن غفير ينتمي منذ 16 عام لحزب كاب القومي المتطرف، ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنيد بن غفير عندما بلغ سن 18 عامًا بسبب سجله الجنائي، وعمدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إلى وصف بن غفير في انتخابات الكنيست في نوفمبر 2022 بأنه «اليوم الأسود في تاريخ إسرائيل».