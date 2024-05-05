البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد القيامة المجيد

توجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشكر للرئيس السيسي، على تهنئته بعيد القيامة المجيد، قائلاً: «كل عام وأنتم بخير وأيام سعيدة على الجميع، وعلى بلدنا الحبيبة مصر».

وتابع بابا الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، مرجعا الإرهاق المتزايد الذي تعرض له، إلى أنه أعقب أطول فترة صوم في الكنسية خلال الفترة الماضية، والبالغ 55 يوما، خاصةً خلال الأسبوع الأخير المليىء بالصلوات والأعمال الكنسية، ما أرهقه صحياً بعض الشيء.

وأكد البابا تواضرس الثاني، أنَّ تهنئته موجهة لكل المصريين وللرئيس السيسي، ومعايدته لأقباط مصر والمصريين، قائلاً: «عيد القيامة يتزامن مع عيد شم النسيم، والأخير عيد فرعوني قديم له أصول تاريخية، وبالنسبة لمقالي الأخير قوة محبة المسيح، حاولت من خلاله استكشاف بعض الأمور المهمة للحياة اليومية للإنسان، من بينها كيف نسامح الآخر لننال غفران من الله – عز وجل، والمعادلة الرابحة مرتبطة بأمرين أولهما القدرة على التسامح مع الآخر ما يترتب عليه الأمر الثاني أن تنال مغفرة الله في الحياة، ولكن المهم أن تملك طاقة تستطيع من خلالها مسامحة الآخر».

ويرى أن التسامح لابد أن يكون على مستوى الفرد والمجتمعات والشعوب والأمم، والتسامح على مستوى الدول من شأنه إنهاء الحروب التي تستمر لسنوات، قائلاً: «الحروب لابد تنتهي ومحدش هايفضل يحارب طول عمره، وفي عالم السياسة يتم اللجوء لمائدة المفاوضات، أحد أشكال التسامح والتصالح مع الآخر، وبدء طريق للسلام».