البابا تواضروس الثاني: يمكن للتسامح أن ينهي كل النزاعات (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ عيد القيامة مرتبط بعيد شم النسيم الذي كان تاريخه 21 مارس، وغيّره الأقباط إلى اليوم الثاني من عيد القيامة.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»: «الرسالة المهمة التي تحدثت عنها أمس في القداس، هو كيف يكون لدى الإنسان طاقة تسامح للآخر؟، مسامحة الآخر عمل مهم جدًا، ويمكنها إنهاء كل النزاعات والمشكلات»، متابعا: «الإنسان مبيقدرش يسامح، الله وضع لنا شرط مهم جدًا، أنا لما أعرف أسامح أخويا الله هيسامحني، ولو معرفتش أسامح أخويا ربنا مش هيسامحني مهما عملت».

وتابع: «الأوضاع في قطاع غزة مؤلمة للغاية، والحروب شديدة جدًا والضحايا تجاوز عددهم 100 ألف بين شهيد وجريح، والعالم كله بيتكلم ومحدش بيسمع الكلام، وبنصلى أن ربنا يهدي الناس بالحكمة والتعقل والسلام، ومن أجل صالح الناس والأطفال والنساء والرجال».