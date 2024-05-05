البابا تواضروس الثاني: رؤية العالم بشكل خاطىء سببها نقص المحبة في قلب الإنسان

توجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسائل محبة للمجتمع والأسر المصرية، وسط المستجدات العالمية والإقليمية المحيطة بنا، قائلاً: «نقص الحب في قلب الإنسان، يجعله يرى العالم برؤية مشوشة، لكن كلما امتلأ قلبه بالحب، عرف أن العالم كله والكيانات هي عمل الله».

وتابع بابا الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»: «لأن الله محبة فلو امتلكت عيون المحبة هتقدر تتعامل مع كل البشر ولكن اللجوء للماديات والحياة المادية يجعل حياة الإنسان ناقصة، مثل تمثال جميل كبير لكن بلا روح أو حياة، والمحبة هي التي تعطي الحياة أو الطعم للحياة».

وأكد البابا أنَّ الإنسانية جائعة إلى الحب، موضحا: «في الأحاديث نرى أن الشخص المُثير للمشاكل ما هو إلا إنسان لم يحصل على نصيبه الكافي من الحب، سواء في بيته ومحيطه وأسرته، والمصريين يقولون في أمثالهم: الجوع كافر، والجوع إحساس مادي لكنه يتحول إلى وجداني ليصبح إنسان كافر، فما بالنا بالإنسان الجائع إلى الحب، «يلطش في الدنيا ويحتاج لإشباع مشاعره».