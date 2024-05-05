قصواء الخلالي: ملف اللاجئين أصبح مصدر قلق حقيقي لكثير من المصريين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن ملف اللاجئين أصبح مصدر قلق حقيقي لكثير من المصريين، موضحة أن برنامجها ينقل نبض الشارع، ويجيب عن تساؤلات المواطنين.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنه يجب معرفة استيعاب الدولة لـ اللاجئين، لعدم إثقال القوة على التأمين الداخلي للوطن، وأيضا القطاعات المتعددة من صحة وتعليم وغيره.

ونوهت بأنه كان يجب أن يكون هناك دراسة لمعرفة عدد اللاجئين، في مصر، ومعرفة مدى ملاءمتها مع البنى التحتية، لعدم الإثقال عليها.

وواصلت: «كان من المنطقي أن تتخذ الحكومة حزمة إجراءات واضحة، قبل اسقبال اللاجئين، لتنظم وجودهم بشكل محدد».

وتابعت: «المصريين قلقين على بلادهم، وتحملوا كل الصعاب السنوات الماضية، ومن حقهم الحديث عن هذا الملف، لأنهم من فرضوا واقعهم السياسي في 30 يونيو، وهم الظهير الحقيقي للدولة المصرية».