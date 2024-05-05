قصواء الخلالي: مصر لا تحصل على منح مقابل استقبال اللاجئين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الأمر بشأن ملف اللاجئين مقلق ويحتاج للحديث عنه، مؤكدة أن عدد اللاجئين في مصر يقترب من 11 مليونا، وليس كما يقال 9 ملايين، ويستخدمون كافة خدمات المجتمع المصري المدعومة والتي يدفع ثمنها الشعب المصري، من طرق ومواصلات وصرف وكهرباء وغير ذلك.

وأشارت خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إلى حديث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استضافة مصر 9 ملايين شخص، بلغت تكلفة إقامتهم أكثر 10 مليارات دولار سنويا على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، موضحة أنه أمر محزن.

تكلفة استضافة اللاجئين

وأردفت، أن تكلفة الاستضافة من جيوب المصريين، مؤكدة عدم حصول مصر على منح من أي جهة حكومية نظير استقبال اللاجئين مثل كثير من الدول.