«الإفتاء» توضح حكم التدخل في خصوصيات الآخرين

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم التدخل في خصوصيات الناس، إذ يعتاد البعض التدخل في شؤون الآخرين دون مراعاة للحياة الخاصة أو الأمور الشخصية، وهو ما توضح دار الإفتاء حكمه؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم التدخل في خصوصيات الناس

وقالت دار الإفتاء المصرية عن حكم التدخل في خصوصيات الناس، إن احترام خصوصيات الآخرين واجب شرعي وأخلاقي؛ ولذلك حرم الإسلام السخرية واللمز.

حفظ الخصوصيات

واستشهدت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن حكم التدخل في خصوصيات الناس عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]، وكذلك ما قاله الله عز وجل: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190].

واستشهدت دار الإفتاء أيضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» (أخرجه البخاري في الأدب المفرد)، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي)؛ ولذلك فالاعتداء والإيذاء للغير ولو بكلمة أو نظرة أمر مذموم شرعا.