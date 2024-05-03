كيفية تحديد وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة؟... دار الإفتاء توضح الآراء

في كل يوم جمعة ساعة إجابة، يتحراها المسلم في كل مكان حول العالم، لربما تصيب الدعوة تلك الساعة فيفوز بالدنيا والآخرة.

لذا ينبغي على المسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، إذ ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ»، ويسأل البعض عن كيفية تحديد وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة؟، وهذا ما يرصده الوطن في السطور التالية.

كيفية تحديد وقت إجابة الدعاء في يوم الجمعة؟

وأجابت الإفتاء عن سؤال كيفية تحديد وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ أنها مسألة خلافية ويوجد قولان لهذه الساعة هما أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، أو الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فكل واحدة من هاتين الساعتين تُرجى فيها إجابة الدعاء؛ قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وتُرجى بعد زوال الشمس.

ساعة الإجابة يوم الجمعة

وأكدت الإفتاء أن تحديد وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة مسألة خلافية، حتى إن من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم دلَّ على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر، مؤكدة أن التقيد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ غير سديد، فينبغي للعبد أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.