علي جمعة يوضح حكم نشر خصوصيات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي

طرح أحد الحاضرين في حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على فضائية «الناس»، سؤالًا على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم نشر خصوصيات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح وكسب المال.

العفاف والحياء قيمة أخلاقية كبيرة

وأوضح جمعة أنّ العفاف والحياء قيمة أخلاقية كبيرة، فقدناها فى هذا العصر، وفقًا لقول النبي: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت».

لابد أن يعود الإنسان إلى الحياء مرة أخرى

وأضاف: «أصبح هناك معايير أخرى غير الحياء، منها إظهار الفرح والتعالي بالحياة الزوجية، لذلك لا بد أن يعود الإنسان إلى الحياء مرة أخرى حتى يعود لإنسانيته في ظل هذا الهجوم الشرس المتواجد حاليًا، قائلا: «الحياء أصبح ذم وهذا مصيبة كبرى، والدين يكشف هذا ويقول الحياء خير كله».