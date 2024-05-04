«الإفتاء» تكشف 3 أمور يجب مراعاتها أثناء تناول الفسيخ يوم شم النسيم

الفسيخ والرنجة من الأطعمة المحببة لدى الكثير من المصريين، إذ ترتبط بعادات ومواسم ومناسبات أعياد الربيع، فهي تعتبر الأكلة الأشهر في التعبير عن الاحتفال بعيد شم النسيم؛ الذي يحتفل به المصريون بعد ساعات، وقد وضعت دار الإفتاء المصرية، 3 شروط يجب مراعتها عند أكل الفسيخ في شم النسيم.

الفسيخ في شم النسيم

وردًا على سؤال «هل يجوز أكل الفسيخ يوم شم النسيم؟»، قالت الإفتاء، إنّ الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط، موضحة أنّ ما اعتاد عليه المصريون منذ زمن بعيد في الاحتفال بشم النسيم والخروج للمتنزهات، وتناول أطعمة خاصة، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط.

ووضعت «الإفتاء» 3 شروط للاحتفال بشيم النسيم وأكل الفسيخ، كالآتي:

- عدم تناول أطعمة غير مصرح بها صحيًا.

- عدم نشر الضوضاء وإزعاج الغير.

- عدم الخروج عن الآداب العامة وصون حقوق الطريق.

حكم الاحتفال بشم النسيم

المصريون أكثر شعوب الأرض تمسكا بالعادات والتقاليد في المناسبات والأعياد، ومنها الاحتفال بعيد شم النسيم، الذي يحتفل به المصريون ويتناولون الطعام الخاص به منذ نحو 4700 عام.

وحرصت، دار الإفتاء، على توضيح، حكم الاحتفال بعيد شم النسيم، مؤكدة: «شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها ما يخالف الشرع».

وأوضحت الإفتاء، أنّ عيد شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بفصل الربيع بالترويح عن النفس وصلة الأرحام وزيارة المنتزهات.