الناقد علي الكشوطي: فيلم «السرب» يفضح تجار الدين

أكّد الكاتب الصحفى علي الكشوطي، رئيس قسم الفن بجريدة «اليوم السابع»، أنّ فيلم «السرب» الذي يعرض بالسينمات خلال الفترة الحالية، يعري تجار الدين، ويوضح أنهم يستخدمون الحجج الدينية لمصلحتهم في أفكار تخطت الفكر المتطرف.

قصة «السرب» درامية ولا تحتاج سيناريو

وأوضح «الكشوطي»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر برنامجه «بين السطور»، المذاع عبر «ONsport FM» أن قصة «السرب» درامية ولا تحتاج سيناريو، وتوثق الحالة التي حدثت وكان لابد أن يتم غزل خطوط جانبية للقصة الحقيقة.

وتابع: «المشاهد التي تجعلنا نبكي تشعرنا بالفخر بالعملية التي حدثت، لرد الشرف وأن القوات المسلّحة المصرية تثأر لشهدا مصر».