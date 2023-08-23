الناقد الفني علي الكشوطي: العلمين الجديدة مدينة الأحلام والأنغام (فيديو)

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات التي تم إقامتها بمدينة العلمين الجديدة، شهدت احترافية كبيرة في التنظيم، وساعد على ذلك أنها تعد من مدن الجيل الرابع، ولديها القدرة على استقبال أحداث ضخمة، وهو ما تم ملاحظته خلال الفعاليات المتعددة المقامة على أرضها.

العلمين تستعد لاستقبال حفل ويجز

وأضاف علي الكشوطي، خلال مداخلة على فضائية «cbc extra»، أن مهرجان العلمين يشهد فاعليات متنوعة ومختلفة تخاطب شرائح عديدة، ومؤخرًا جرى الإعلان عن تنظيم حفل ويجز يوم 1 سبتمبر المقبل، والذي يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

واستكمل الكشوطي، أنه من بين مكاسب مهرجان القاهرة للدراما المقام على أرض العلمين، وجود عدد كبير من الفنانين، وهم بمثابة قوة مصر الناعمة، ما يدعم السياحة والمشاريع الجديدة.

وعبر الناقد علي الكشوطي، عن سعادته بما وصلت إليه العلمين، وأكد أن هناك مكاسب عديدة، من بينها تغيير الصورة الذهنية عن المدينة، حيث تحولت من مدينة للمقابر والألغام إلى مدينة الأحلام والأنغام، وذلك في فترة وجيزة، منوهًا الى أهمية دعوة النجوم والمشاهير إلى المدينة، باعتبارها أحد عوامل تشجيع السياحة.